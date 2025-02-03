شاهندة المغربي حكما لمباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمنصورة في دور الـ32 من كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة بيراميدز والمنصورة للحكمة الدولية شاهندة المغربي، يعاونها الثنائي أحمد الفار وأحمد زغلول، بينما تتواجد نورا سمير حكما رابعا للمباراة، بينما يتواجد أشرف السعيد خلف مراقبا للمباراة وحسن عبد الله مقيم الحكام.

وتقام مباراة بيراميدز والمنصورة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

بينما يتولى السيد منير إدارة مباراة المصري ووادي دجلة، كحكما للساحة، يعاونه الثنائي مصطفى عطية وأحمد عبد المنعم شعبان، ويتواجد أحمد جمال شاهين، حكما رابعا للمباراة.

ويتواجد محمد معاطي، مراقبا للمباراة، وجمال صدقي مقيما للحكام.

وتقام مباراة المصري ووادي دجلة على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ32 من كاس مصر.