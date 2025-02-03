تحقيق إسرائيلي: فشل خطير للقبة الحديدية في عملية طوفان الأقصى

كشف تحقيق عسكري إسرائيلي، عن فشل كبير في أداء منظومة «القبة الحديدية» خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وقال التحقيق إن المنظومة لم تتمكن من اعتراض أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة «معا» عن القناة الـ12 العبرية.

وذكر التقرير، أن الوثائق اطلعت عليها الرقابة العسكرية، تُظهر أن الإخفاق يعود إلى أعطال تقنية، ونقص في الذخيرة، وتراجع فعالية الإنذار الاستخباراتي، ما أدى إلى اختراق غير مسبوق للدفاعات الإسرائيلية.

وذكرت التحقيقات العسكرية الإسرائيلية أنه جرى إطلاق 3700 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه «غلاف غزة» في الساعات الأربع الأولى للعملية، بينها 1400 قذيفة صاروخية أطلِقت في الدقائق العشرين الأولى.

وأضافت التحقيقات أنه مع مرور الوقت فرغت ذخيرة بطاريات «القبة الحديدية» الأخرى، الأمر الذي تسبب بعدم اعتراض نصف كمية القذائف الصاروخية التي أطلِقت باتجاه مناطق مأهولة، وبسقوطها في أحياء مأهولة في غلاف غزة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الوضع أصبح خطيرا أكثر بعد بدء الهجوم البري للفصائل، الذي منع إمكانية إمداد منظومة «القبة الحديدية» بالذخيرة، وقُتل جنديان ومجندة أثناء محاولتهم نقل ذخيرة كهذه في شاحنة، كما قتل في الوقت نفسه 14 مدنيا.

وجاء في التحقيقات أن العبرة المركزية المستخلصة هي أنه ينبغي نصب أعداد أكبر بكثير من بطاريات «القبة الحديدية» في الفترات الاعتيادية أيضا، بهدف الجهوزية لاحتمال حدوث «مفاجأة استخباراتية» أخرى.