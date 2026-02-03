متحدث الصحة: جراحات معقدة لمصابي غزة يشارك فيها 9 تخصصات طبية في وقت واحد

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على الاستعدادات الطبية المكثفة من الحكومة المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين، بعد فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين، أمام حركة تنقل المرضى، رسميًا الاثنين، قائلًا إنه يكشف عن الدور الإنساني لمصر ورئاستها إقليميًا ودوليًا.

وقال خلال مداخلة عبر زووم على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن التوجه المصري أفرادًا وقيادة، سعى لتقديم الدعم لقطاع غزة، باعتبار القاهرة لاعبًا أساسيًا في كل ما يتعلق بالإنسان.

وأضاف أن اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تابع جهود إطلاق خطة الاستعداد الصحي لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القطاع، تزامنًا مع فتح المعبر من الجانب الفلسطيني اليوم، في أكثر من 150 مستشفى بأنحاء الجمهورية، بالإضافة لما يزيد عن 250سيارة إسعاف، منها 60 متواجدة في محيط المعبر وداخله.

وأكمل أن الخطة تشمل أيضًا توافر 12ألف طبيب من مختلف التخصصات، و18 ألف ممرض مصري، بالإضافة لـ30 فريقًا متنقلًا للطوارئ، وحوالي 90 نقطة طوارئ، مخصصة للتدخلات العاجلة، بجانب منظومة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وأشاد بدور الهلال الأحمر المصري، بوصفه الذراع الإنساني للدولة المصرية في التعامل مع المصابين والجرحى ومرافقيهم، وضمان نقلهم بشكل آمن عند دخولهم أو خروجهم من المعبر عائدين إلى قطاع غزة.

وأوضح تفاصيل الترتيبات اللوجستية المنسقة مع الهلال الأحمر المصري، للتعامل مع المرضى والمصابين، حيث يتم نقلهم لمستشفيات مستوى الإحالة الأول بشمال سيناء، لإجراء الكشوف الأولية والخدمات الطارئة يلها نقل المحتاجين لجهات أكثر تخصصًا.

واستشهد بعمليات نقل عدد من الحالات الإنسانية المحتاجة لتدخلات عاجلة على مستوى جراحات العيون لمركز الرمد في بورسعيد، لإجراء تدخلات طبية عاجلة، مؤكدًا على وضوح هذه الخطة الموضوعة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ودليل التعامل مع الطوارئ الطبية لمنظمة اسفير، وتدربهم عليها، مسبقًا لافتًا إلى أن الخطة المصرية تجاوزت المعايير عالمية في نفس الوضع.

وتحدث عن أهمية الدعم النفسي للمرضى والمصابين القادمين من القطاع ومرافقيهم، باعتباره جزءً أساسيًا في التعامل الطبي معهم في ظل احتياج الكثير منهم للعديد من التدخلات الجراحية في ذات الوقت، والتي تصل أحيانًا للـ9 تخصصات عاملة في الوقت نفسه..

وافتتح الاثنين، رسميًا معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين، خصوصًا الحالات الإنسانية.

واجتمع وزير الصحة بالأمس مع أعضاء اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة، حيث ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الاجتماع بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية والهلال الأحمر المصري، مؤكدًا جاهزية نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع إمكانية التوسع، وتجهيز ما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز، وتوفير كوادر تضم قرابة 12 ألف طبيب وأكثر من 18 ألف ممرض و30 فريق انتشار سريع، إلى جانب تشغيل غرفة تحكم مركزية تعمل على مدار 24 ساعة ومتصلة بـ27 غرفة طوارئ و90 نقطة طبية، والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية، وتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات وبنك دم قادر على تغطية ألف عملية نقل دم يوميًا، مع تنسيق كامل بين هيئة الإسعاف والهلال الأحمر لتنظيم الاستقبال والدعم الإنساني، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الأقرب إلى معبر رفح، تأكيدًا على أولوية صحة الإنسان والدور الإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية.