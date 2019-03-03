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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد العنصرية في مدينة ميلانو الإيطالية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 3 مارس 2019 - 1:57 ص | آخر تحديث : الأحد 3 مارس 2019 - 1:57 ص

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد العنصرية في مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم السبت، وجابوا أنحاء المدينة الإيطالية، وتجمعوا في الساحة المركزية أمام كاتدرائية ميلانو.

وقال عمدة المدينة، جوزيبي سالا، إن الاحتجاج «هو شهادة سياسية قوية على أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة التي توصف بذلك حاليا».

وتحدث عضو مجلس المدينة للشؤون الاجتماعية، بييرفرانشيسكو ماجورينو، عن مشاركة 200 ألف شخص، ونظمت عدة منظمات إغاثية ومنظمات اجتماعية المظاهرة.

وانطلقت المظاهرة تحت شعار «الشعب أولا»، وهو مستمد من قول وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني «الإيطاليون أولا».

وحقق حزب «الرابطة» اليميني المتطرف الذي يتزعمه سالفيني، والذي اتخذ موقفا متشددًا من الهجرة فوزًا سريعًا في الانتخابات المحلية والوطنية.


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