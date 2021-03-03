تراجع حاد لأرباح سلسلة متاجر نوردستروم الأمريكية

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أعلنت سلسلة متاجر السلع الفاخرة الأمريكية نوردستروم اليوم الخميس تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت الشركة أن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغت 33 مليون دولار بما يعادل 21ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 193 مليون دولار بما يعادل 23ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من 2019.

وكان المحللون يتوقعون أن تحقق السلسلة أرباحا خلال الربع الأخير من العام الماضي تعادل 14ر0 دولار للسهم الواحد فقط.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 20% سنويا إلى 55ر3 مليار دولار مقابل 44ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

يذكر أن نوردستروم تأسست في عام 1901 على يد جون دبليو نوردستروم وكارل ف. والين كمتجر للأحذية وتطورت إلى متاجر بيع بالتجزئة متكاملة تضم أقسامًا للملابس والأحذية وحقائب اليد والمجوهرات والاكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور.