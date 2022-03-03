وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد بعض مدارس الداخلة

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، جولة ميدانية لتفقد سير منظومة العمل بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث تفقد منظومة العمل بمدرسة الفتح الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية.



وأكد حسن، انضباط العملية التعليمية والإدارية بالمدرسة والتزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار إلى مناقشة الطلاب فينا تم تدريسه بالمواد الدراسية المختلفة، وطرح مجموعة من الأسئلة وسط تفاعل الطلاب.



وأشار حسن، إلى ضرورة الاستمرار في تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، ومشاركتهم بالأنشطة المختلفة والتي من شأنها بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته.