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الصحة الجزائرية: تسجيل ٦٩ إصابة جديدة و٣ وفيات خلال ٢٤ ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 1:23 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 1:23 ص

شهدت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، حيث سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ٦٩ إصابة جديدة، و٣ حالات وفاة، فيما تماثل ٨٩ مريضا للشفاء.
وأوضحت "الصحة" الجزائرية، في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٧٩ حالة، من بينها ٦٩ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٦٧٢ شخصا.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٤٣ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٣ مريضا في العناية المركزة.
كما نوهت إلى أن ٢٦ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٢ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

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