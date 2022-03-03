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سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 2:28 ص | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 2:28 ص

قالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن دوي انفجار سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وأضافت القناة أن صافرات الإنذار دوت بالتزامن مع الانفجار.

في السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ من وصفهم بـ"المحتل" - في إشارة إلى الجيش الروسي - مقاومة شرسة، معقبًا: "على الكل أن يعلم أننا لن نستسلم".

وأضاف في تصريحات له، الخميس: "خطط العدو التي استغرقت سنوات لإعدادها أفشلها الشعب الأوكراني خلال أسبوع".

وتابع: "الأوكرانيون خرجوا بأيديهم العارية لطرد المحتلين من مدنهم"

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.

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