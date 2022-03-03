رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يشهد افتتاح بطولة كأس العالم القاهرة 2022

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كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للجمباز «القاهرة 2022» ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن حضور الياباني موري وتنابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، إلى مصر منتصف شهر مارس الجاري لحضور وافتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال والسيدات.

ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري.

وأعرب أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن سعادته بالنجاح في استضافة مصر للبطولات الدولية، مؤكداً أن هذا يؤكد على نجاح الدولة المصرية وكونها أصبحت قبلة للبطولات لما لها من خبرات كبيرة وثقل في إقامة وتنظيم كبرى البطولات الدولية والعالمية.

وأكد وزير الرياضة، أن الاتحاد المصري للجمباز، قام بجهد كبير في نشر اللعبة في مصر، وتوسيع قاعدة الممارسة لدى الجميع.

من جهته، أكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، حضور الياباني موري وتنابي رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ورؤساء الاتحادات القارية فاعليات بطولة العالم

وأشار أمين إلى حرص الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة وزير الرياضة على دعم البطولة للخروج بالمظهر الذي يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأعرب أمين عن فخره واعتزازه بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية في مختلف الألعاب، في الوقت الذي يصعب على دول كبيرة تنظيم حدث رياضي كبير طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فى 2019 ومستمرة حتى الآن.