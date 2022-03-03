روسيا: إتاحة ممر آمن لإجلاء 180 شخصا من أفراد بعثة الأمم المتحدة من كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء نحو 5500 شخص بينهم 1000 طفل من مناطق تنفيذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها لفتح ممرات إنسانية في أي لحظة وفي أي اتجاه.

وأشارت الوزارة إلى توفير ممر آمن لإجلاء ١٨٠ شخصا من أفراد بعثة الأمم المتحدة من كييف، وذلك حسبما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلن مقر قوات الدفاع الإقليمي في دونيتسك، اليوم الخميس، أن «القوميين الأوكرانيين قاموا باختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في بيان قوات الدفاع الإقليمي على تلجرام: «اختطف القوميون الأوكرانيون في مدينة خاركوف مندوب الأمم المتحدة واقتادوه إلى جهة غير معلومة».

وأشار البيان إلى أن «القوات الأوكرانية استولت على بعض المركبات من قاعدة ممثلي الأمم المتحدة في مدينة كراماتورسك»، بحسب ما جاء فيه.

وتابع البيان: «قد يكون النازيون الجدد ارتكبوا هذه الجرائم من أجل تشويه سمعة العملية العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازيين».

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.