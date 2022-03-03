صفارات الإنذار تدوى مجددًا في العاصمة الأوكرانية كييف

قالت تقارير إعلامية، مساء الخميس، إن صفارات الإنذار دوت مجددًا في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في ليلة اليوم التاسع من العملية العسكرية الروسية.

يأتي هذا فيما أكّد رئيس وفد روسيا المفاوض فلاديمير ميدينسكي، في وقت سابق من اليوم، الاتفاق مع الجانب الأوكراني على إنشاء ممرات آمنة للمدنيين وإمكانية وقف إطلاق نار مؤقت.

ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس الوفد قوله إنّ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأوكراني تقدم مهم، وأشار إلى أنّه تم بحث بشكل مفصل القضايا الإنسانية والمسائل العسكرية ومستقبل التسوية السياسية.

إلى ذلك، أفاد مفاوض أوكراني، بأن موسكو وكييف توصلتا إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس، عن المفاوض - دون أن تكشف عن هويته - القول إنّ الاتفاق شمل وقفا محتملا لإطلاق النار خلال عمليات الإجلاء.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.