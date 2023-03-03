انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات انتخابات نقابة المهن التمثيلية بتوافد أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم، بحضور الكثير من نجوم الفن.

وحرصت الفنانة أنوشكا على الحضور وسط ترحيب كبير بها من الأعضاء، مشيرة إلى أنها تدعم أشرف زكي وتحترمه، "فهو قدم أكثر لنا، ووضع النقابة في مكانة كبيرة جدا".

وحضر حتى الآن كلا من أشرف زكي الذي يتنافس على مقعد النقيب للمرة الثانية، وأحمد السيد أبو موسى، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وهند عاكف، ومحمد لطفي الذي وصل مبكرا للإدلاء بصوته.

جدير بالذكر يتنافس على مقعد نقيب الممثلين كلا من الدكتور أشرف زكي، وأحمد السيد موسى، حلمي فودة، بينما يتنافس على مقعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي كل من: حكمت عاطف وعلي كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمي ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.