تقرير: انقسام التحالف المعارض لأردوغان قبل شهرين من الانتخابات الرئاسة بتركيا

قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا، انسحب واحد من الأحزاب المعارضة الستة اليوم الجمعة من تحالف مناهض للرئيس رجب طيب أردوغان، ما فاجأ الكثير من المراقبين للسياسة التركية.



وقالت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشينار، إن من المؤسف أن التحالف فقد القدرة على أن يعكس إرادة الشعب، ولذا "انسحبت منه".



ويتعهد التكتل، وهو عبارة عن تشكيل نادر من الديمقراطيين الاشتراكيين والجناح اليميني والمحافظين الإسلاميين في تركيا، بالعودة للنظام البرلماني، منهيا النظام الرئاسي الذي يتمتع فيه أردوغان بسلطات واسعة منذ عام 2018.



والتحالف منقسم الآن بعدما عجز عن الاتفاق على مرشح واحد لمنافسة أردوغان.



واقترح حزب الخير عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش، بسبب نسب استطلاعات الرأي الجيدة لهما. والاثنان سياسيان بحزب الشعب الجمهوري المعارض الأقوى.



وقالت أكشينار إنه لم يتم قبول الاقتراح، مشيرة إلى أن الأحزاب المتبقية وافقت على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، الذي كان يتم النظر فيه كمرشح.



وتابعت أكشينار إنه "تم تفضيل الطموح الشخصي على تركيا". وأضافت أنه لم يكن ذلك ما تأسس حزب الخير من أجله. ودعت أكشينار إمام أوغلو ويافاش لخوض سباق الانتخابات.



ولم يكن متوقعا هذا الإعلان، الذي يأتي قبل 10 أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في 14 مايو، حيث كانت تتفاوض الأحزاب مع بعضها البعض منذ نحو عام. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المرشح المشترك الاثنين المقبل.