وزير الخارجية الأرميني يبحث مع نظيره الروسي قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين

التقى وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيودلهي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، أن " وزيري خارجية أرمينيا وروسيا ناقشا الوضع في ناجورنو قره باغ الناجم عن إغلاق ممر لاتشين وانقطاع إمدادات الكهرباء من جانب أذربيجان".

كما شددا على الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 9 نوفمبر 2020 بين قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان وإعادة فتح ممر لاتشين من قبل السلطات الأذرية، بحسب البيان.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

يُشار إلى أن لافروف وميرزويان، شاركا خلال اليوميين الماضيين في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي.