شيري عادل عن زواجها من طارق صبري: كان نفسي أعمل فرح

كشفت الفنانة شيري عادل تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي الفنان طارق صبري، قائلة إنهما كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات، لكن بدآ في التقرب بشكل مفاجئ.

وأضافت شيري خلال حوارها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «cbc»، أن الصداقة التي تجمعهما تطورت لعلاقة حب بشكل سريع، قائلة: «كنا نعرف بعض من أيام مسلسل (بنات سوبر مان) مثلنا مع بعض، كنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة أو غيره، فجأة قربنا من بعض جدًا في فترة صغيرة وحبينا بعض».

وتابعت: «كنا مرتبين إن إحنا نتجوز، وكنت عاملة حسابي إننا نعمل فرح في الصيف وكدة، فجأة طارق قال لأ يلا بينا دلوقتي.. كان نفسي أعمل فرح على البحر فقولت له نستنى، قال لأ نتجوز دلوقتي ونبقى نعمل فرح في الصيف، بس حاسة إن لو عملنا كدة هيبقى شكلها غريب شوية».

على صعيد آخر تحدثت شيري عادل عن ذكرياتها في الدراسة، موضحة أنها حصلت في الثانوية العامة على مجموع 98.9%، ودخلت كلية تجارة.

وذكرت أنها كانت متفوقة للغاية في المدرسة لكن في الجامعة تراجع مستواها الدراسي بسبب انشغالها بالتمثيل، مشيرة إلى أنها قدمت عددًا من الأعمال الفنية أثناء دراستها الجامعية مثل «حسن ومرقص» و«أمير البحار» و«بلبل حيران».