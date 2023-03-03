عمرو أديب عن واقعة منصة هوج بول: هو فيه أرباح كده يا جدعان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الكثيرين تدفقوا للاستثمار عبر منصة "هوج بول" الاستثمارية للتعدين في العملات المشفرة؛ بسبب الأرقام الضخمة للأرباح المعلن منها.



وهوج بول منصة رقمية أوهمت آلاف المواطنين بالحصول على أرباح بالدولار من خلال أحد التطبيقات، وأعلنت عن أرقام خيالية للأرباح حيث يُقدم بأربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الأنباء تفيد بأن حجم ما تم ضخه من أموال لهذه المنصة يصل إلى ستة مليارات جنيه، واصفا ذلك بـ«المصيبة».



وتابع : «المنصة بتقول إن لو أودعت 10 دولارات في اليوم تربح 1 دولار.. هو فيه حاجة كده يا جدعان.. الناس بقالها 48 ساعة بتصوت.. فجأة بعد ما كانوا بيتابعوا حساباتهم المنصة بقت مش موجودة.. فيه رأي في الموضوع ده إن فلوسك راحت يا باشا ورأي تاني يقول الموضوع ده رسمي وله ترخيص وأصحاب المنصة ده هيتمسكوا».



وأشار إلى تقديرات تتحدث عن مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين عبر هذه المنصة، مستطردا: «الناس دلوقتي بيكلموا نفسهم ومحدش عارف حاجة».



ولفت إلى أن سُمعة البتكوين في شهر أغسطس الماضي كانت قد تعرضت للانهيار في أغسطس الماضي، وهو الوقت الذي بدأت فيه المنصة العمل في مصر.