وزيرا خارجية أمريكا وإندونيسيا يبحثان عددا من التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأزمة المستمرة في ميانمار.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة ، خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي.

وفي إطار متابعة لمحادثتهما الأخيرة في 16 فبراير الماضي، سلط بلينكن ومارسودي الضوء على تعاون الولايات المتحدة مع الآسيان خلال فترة رئاسة إندونيسيا ودور جاكرتا القيادي في قضية تعليم النساء والفتيات في أفغانستان.