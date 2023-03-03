البيئة: الحكومة المصرية تضع الملف البيئي على رأس أولوياتها رغم الأزمات المتوالية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدة اجتماعات مع النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والنائب على مهران رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات البيئية الهامة، ومنها تطوير محافظة السويس بيئيا، وتقنين أوضاع المنشآت الصحية، وبرامج التوعية التى تنفذها الوزارة.

وقالت وزيرة البيئة، إننا نقوم بجهود من أجل تحسين الوضع البيئى فى مصر، مشيرة إلى حملات التشجير التى تنفذها الوزارة فى جميع أنحاء مصر، والتى تعتمد على مياه الصرف المعالج، نظرا للفقر المائى الذى تعانى منه مصر وهو ما دفعها لزراعة أشجار للزينة تساهم فى تجميل الأماكن ونشر المساحات الخضراء للتقليل من الانبعاثات.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعطى اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية وتبذل قصار جهدها للحفاظ على البيئة، بالرغم من تعرض الحكومة لمشكلات وأزمات متوالية خلال السنوات القليلة الماضية ولكنها استمرت فى دعم الملف البيئى.

وأشارت إلى سعى الوزارة إلى جذب مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لدور أكبر لمنظمات المجتمع المدنى، وهو ما دفع الوزارة إلى إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى، لتعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع البيئى.

وتطرقت إلى سعى الوزارة على تحسين الأوضاع البيئية فى بجميع المحافظات وخاصة محافظة الإسكندرية، حيث يتم تنفيذ عديد من حملات فحص العوادم للسيارات وأتوبيسات النقل العام بالجراجات والطرق العامة وخاصة فى فترة السحابة السوداء، للكشف عن السيارات الملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التلوث الناتج عنها.

وتقدم النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بعرض عدد من المشروعات البيئية التى نفذها والمتعلقة بتطهير جزء كبير من ترعة البدوراية بمحافظة الغربية بمساعدة مجموعة من الشباب بهدف ترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية، كما قام بتحويل ١٢ طلمبة للرى للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، لتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإهدائها لإحدى الجمعيات الأهلية.

ودعا النائب وزيرة البيئة للمشاركة فى افتتاح تلك المحطة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها ودعمها لمثل هذه المشروعات والتى تعكس إدراك المواطنين لأهمية الحفاظ على البيئة، كما تقدم النائب عبد الخالق عياد بمقترح مشروع لزيادة المسطحات الخضراء بمحافظة السويس، نظرا لكون المحافظة تمثل المدخل الشرقى للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما اقترحت النائبة الدكتورة هبة مكرم على وزيرة البيئة، ضرورة استمرار البرامج التوعوية لطلاب الجامعات والمدارس طوال العام وتنفيذ أنشطة بشكل دورى، لربط هؤلاء الطلاب بالبيئة وإبراز دورهم فى إيجاد حلول من الطبيعة للمشكلات البيئية المختلفة، مشددة على أهمية تنفيذ برامج توعوية للمدرسين.

وردا على النائبة، أوضحت الوزيرة أننا أخذنا على عاتقنا إدراج المفاهيم والقضايا البيئة داخل المناهج الدراسية للفئات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعريف الطلاب بقضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجى والاستدامة البيئية، وقد تم بالفعل تدريب ما يقرب من 5 آلاف مدرس لنشر الوعى البيئي بضرورة الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية وكيفية تنفيذ أنشطة للطلاب لرفع الوعى البيئى لدى الطلاب.

كما نفذت الوزارة مسابقات بيئية للأطفال عن إعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، وهو ما ساهم فى خروج أعمال متميزة مرتبطة بالمكان الذى يعيش فيه الطفل، فمثلا أطفال دمياط يصنعون منتجات من بقايا الخشب، وأطفال الوادى الجديد يصنعون أعمال من بواقى النخيل، وبالتالى نمى ذلك ارتباط الطفل ببيئته المحلية، مقترحة تنفيذ برنامج توعوى موسع بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الوزارة وأفرعها الأقليمية.

وناقشت وزيرة البيئة مع النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، الموافقات الخاصة بالمنشآت الصحية ودراسات تقييم الأثر البيئى التى لا بد أن تحصل عليها تلك المنشآت قبل بداية ممارسة النشاط، مشيرة إلى أنه سيتم تعديل بعض البنود فى القانون الخاص بتلك الدراسات لتسهيل عمل المنشآت وخاصة العيادات الطبية التى لا يلتحق بها غرفة عمليات، موضحة أن تلك التعديلات سيتم عرضها على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة من أجل إقرارها للتسهيل على العاملين بالمنظومة الطبية.