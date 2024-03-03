مركز أبحاث روسي: 85% من الروس يعتقدون أن بوتين لديه خطة واضحة لتنمية البلاد

كشف استطلاع للرأي أجراه أكبر مركز لاستطلاعات الرأي في روسيا أن أكثر من 80% من الروس الذين شملهم الاستطلاع والذين تابعوا خطاب حالة الأمة السنوي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، يعتقدون أن الرئيس الحالي لديه خطة واضحة لتنمية البلاد لعدة سنوات مقبلة وأنه قادر على تنفيذها.

وشمل استطلاع "مركز أبحاث الرأي العام الروسي" 1600 روسي بالغ في مطلع مارس الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكر مركز الأبحاث الروسي، في بيان، "قال 85% من بين الذين تابعوا الخطاب إن بوتين لديه خطة عمل واضحة واستراتيجية لتنمية البلاد لعدة سنوات مقبلة."

وقال مركز أبحاث الرأي العام الروسي "يعتقد 10% من المشاركين في الاستطلاع أنه لا توجد استراتيجية أو خطة".

وأضاف المركز أن غالبية الذين شملهم الاستطلاع، بنسبة 86%، يعتقدون أن الرئيس قادر على تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل أو جزئي.