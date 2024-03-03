وكيل تعليم بني سويف يعقد اجتماعا بمديري المدارس الرسمية لغات لمناقشة خطة العمل

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عقد هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف، اجتماعا مع مديري المدارس الرسمية لغات بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام، والدكتورة رباب صلاح مدير إدارة المدارس الرسمية لغات؛ لمناقشة إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية والعمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات ومناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة وضمان حسن سير الدراسة.

وخلال اللقاء، أكد وكيل التعليم على ضرورة تحقيق الاستفادة من المواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

كما وجه وكيل التعليم بضرورة تنفيذ فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا والتي يتم شرح الدروس فيها من خلال أشهر المعلمين وضرورة تعريف الطلاب بمواعيد فترات البث والمشاهدة.

كما شدد وكيل التعليم على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية ومن بينها تفعيل الغياب الإلكتروني وحصر الغياب يوميا.

ووجه بالعمل على جذب الطلاب للمدرسة، ومواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي من خلال اختيار افضل المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بالمدارس.

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أهمية تفعيل اليوم الرياضي داخل المدارس وتنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفني من كل أسبوع لكل صف دراسي.