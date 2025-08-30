الحوثيون يكلفون محمد أحمد مفتاح للقيام بأعمال رئيس وزراء حكومتهم بعد اغتيال سلفه في غارة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن جماعة الحوثي قررت تكليف محمد أحمد مفتاح، للقيام بأعمال رئيس وزراء حكومتهم.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثي، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، إن رئيس المجلس السياسي الأعلى كلّف محمد أحمد مفتاح للقيام بأعمال رئيس الوزراء.

وأعلن الحوثيون رسميًا اليوم السبت، مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دوليًا) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي على صنعاء.

وأوضحت الجماعة في بيان أن إسرائيل «استهدفت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها»، في العاصمة صنعاء.

وأضافت أن «عددًا من الوزراء أصيب بجروح متوسطة وخطيرة، وهم تحت العناية الصحية»، دون أن تحدد عددهم الدقيق.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها.

كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية لارتباطها بإسرائيل، متوعدين بالمزيد من أجل «مساندة الشعب الفلسطيني في غزة».

في حين نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عشرات الغارات والضربات على المواقع الحوثية في اليمن، قبل أن تعلن واشنطن قبل أشهر وقف النار، فيما أكد الجانب الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب الجماعة المدعومة إيرانيًا.