الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لحزب الله في جنوبي لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع لحزب الله المدعومة من إيران في جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أن طائراته قصفت منشأتين عسكريتين لحزب الله في منطقة اللبونة ومنشأة واحدة أخرى في منطقة رامية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في مؤتمر صحفي مسائي:إنه "خلال الـ 48 ساعة الماضية، قضينا على عشرة إرهابيين، من بينهم قائد ميداني كبير".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق يوم السبت إن طائراته هاجمت مركبة "تقل عددا من الإرهابيين الذين كانوا يطلقون الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية".

وقال حزب الله إن ستة من عناصره قتلوا في هجمات إسرائيلية. وذكر أيضا أنه أطلق النار على ثكنة إسرائيلية بالقرب من بلدة ليمان وعلى جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود.

ولم ترد في البداية تقارير عن وقوع إصابات محتملة في إسرائيل. ولم يتسن حتى الآن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمها الجانبان.

وتتكرر حوادث القصف المتبادل في المنطقة الحدودية الإسرائيلية اللبنانية منذ بداية الحرب.