ضبط مركز تعبئة سكر لتصرفه في 646 طن بالسوق السوداء في دمنهور

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز تعبئة السكر لتصرفه في كمية قدرها 646 طن سكر في السوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير المشروعة.

وكانت الحملة برئاسة سمير البلكيمي، وبرفقة فرحات أبو عاصى ومحمد صبري ومحمد قنديل مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.