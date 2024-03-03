سلوفاكيا: انتقادات داخلية للقاء وزير الخارجية السلوفاكي مع نظيره الروسي لافروف

أثار اجتماع وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا، نهاية هذا الأسبوع، انتقادات، اليوم الأحد، من جانب الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا.

وقالت تشابوتوفا، في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقا، إن "اجتماع وزيري الخارجية السلوفاكي والروسي لم يجعلنا أكثر قربا من سلام عادل في أوكرانيا، التي غزتها روسيا بشكل غير قانوني وغير مبرر".

وكان بلانار، عضو حزب الاتجاه القومي – الديمقراطية الاجتماعية الذي يتزعمه رئيس الوزراء روبرت فيكو، قد أجرى محادثات ثنائية مع لافروف أمس السبت على هامش منتدى دبلوماسي دولي في أنطاليا.

واتهم وزير الخارجية السابق، ميروسلاف فلاتشوفسكي، بلانار بأنه "بصق في وجه" ضحايا العدوان الروسي في أوكرانيا، وحذرت وسائل إعلام معارضة من مغبة ابتعاد سلوفاكيا عن الغرب.

ودافع بلانار عن اللقاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية. وقال، في البيان، إنه "بدون التواصل، لا يمكن أن يكون هناك حل دبلوماسي للحروب، وبدون حلول دبلوماسية، لا يمكن أن تنتهي الحرب".

وأضاف أنه أبلغ لافروف بموقف الحكومة السلوفاكية بشأن الحرب، بما في ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك "حل عسكري".

وأوضح أيضا أن القانون الدولي ينص على حصانة أراضي الدول وسيادتها. وقال أنه أبلغ لافروف أن "ما حدث في أوكرانيا ما كان ينبغي أن يحدث".

لكنه قال أيضا إنه لا ينبغي أن يكون هناك ستار حديدي جديد بين روسيا والغرب.