الشرطة الألمانية تداهم مباني في برلين ضمن مطاردة إرهابيي الجيش الأحمر

قامت الشرطة الألمانية التي تسعى للقبض على اثنين من الإرهابيين الهاربين التابعين للجيش الأحمر، بتفتيش بعض المباني في منطقة فريدريشين في برلين صباح اليوم الأحد، حسب ما أعلنه متحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية في سكسونيا السفلي في برلين.



وكانت الشرطة تبحث عن إرنست فولكر شتاوب وبوركهارد جارفيج، وهما عضوان إرهابيان يشتبه في انتمائهما لمنظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة، ولا يزالا هاربين.



وبدأت العملية اليوم الأحد بمنطقة صناعية، في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي "06:30 بتوقيت جرينتش"، وشاركت فيها قوات من الشرطة الوطنية وآخرين من شرطة المدينة.



ولم تقدم المتحدثة باسم الشرطة أي تفاصيل أخرى.



وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الشرطة أخذت رجلين، إلا أن المتحدثة لم تؤكد ذلك في البداية.



جدير بالذكر، أن الجيش الأحمر، الذي تم حله في عام 1998، قتل أكثر من 30 شخصا، وقد تأسست منظمة الجيش الأحمر في عام 1968 على يد المتطرفين اليساريين أندرياس بادر، وجودرون إنسلين وأولريكه ماينهوف، وكان أعضاؤه نشطين حتى حقبة تسعينيات القرن الماضي، وكانت المنظمة تعرف أيضا باسم "عصابة بادر ماينهوف".