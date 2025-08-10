أمريكا: عودة السكان بعد احتواء الحريق قرب لوس أنجلوس

أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا إعلانا يشوبه الحذر بزوال الخطر في الغابات المتضررة جراء الحرائق قرب لوس أنجلوس، بعدما تمكنت فرق الطوارئ تدريجيا من السيطرة على حريق غابات واسع النطاق.

وأفادت إدارة الإطفاء ، أمس السبت، بإحراز "تقدم كبير" في إخماد الحريق.

وذكرت إدارة الإطفاء أن ما يُعرف بحريق كانيون أصبح الآن تحت السيطرة بنسبة 47%، وتم السماح لجميع سكان المنطقة بالعودة إلى منازلهم.

وفحصت فرق تقييم الأضرار معظم المساحة المحترقة التي تقترب من 22 كيلومترا مربعا، حيث تعرض مبنيان سكنيان وخمسة مبان غير مأهولة للتدمير.

وواصلت فرق الطوارئ العمل طوال الليل لتأمين المناطق السكنية وإخماد ما تبقى من النيران.

ومع ذلك، يظل خطر اندلاع الحرائق مرتفعا في المنطقة، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 36 درجة مئوية، اليوم الأحد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السكان، في منشور على منصة إكس، قائلة: "حافظوا على ترطيب أجسامكم وتجنبوا أي شيء قد يتسبب في حدوث شرار."

واندلع حريق كانيون، يوم الخميس الماضي، على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غرب لوس أنجليس، لأسباب لا تزال مجهولة.