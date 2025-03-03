فاز الممثل كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل مساعد، عن دوره في فيلم «ألم حقيقي - A Real Pain»، وذلك بحفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة في نسخته الـ 97، الذي تقيمه أكاديمة فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وتنافس على الجائزة كلا من إدوارد نورتون عن فيلم "مجهول تماما - A Complete Unknown"، ويورى بوريسوف عن فيلم "أنورا - Anora"، وجيرمي سترونج عن فيلم "المتدرب - The Apprentice"، وجاي بيرس عن فيلم "الوحشي - The Brutalist".

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، منذ قليل وسط أجواء مشتعلة ومنافسة شديدة، بحضور أبرز نجوم هوليوود، حيث شهدت السجادة الحمراء إطلالات فاخرة وتصاميم مبهرة لأشهر الأزياء العالمية.

وكعادته، يشهد الحفل منافسة قوية بين أبرز الأفلام، من بينها Emilia Pérez، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora، إلى جانب لحظات استثنائية مثل تكريم موسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وأداءات موسيقية خاصة لنجوم مثل أريانا جراندي وسينثيا إريفو.

ولم يخل الحدث من المفاجآت، حيث يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة بقيمة 200 ألف دولار، تتضمن إقامة في منتجعات فاخرة ومستحضرات تجميل راقية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الليلة الأهم في عالم السينما.