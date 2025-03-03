إلهام شاهين لبوسي شلبي: مش معقول حياتنا تبقى 24 ساعة للناس.. لما تكوني معانا متفتحيش هواء



كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في عدد من زملائها في الوسط الفني، كالفنانة أسماء جلال، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي.

وقالت خلال برنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أسماء جلال ممثلة لذيذة، أنا تابعتها في مسلسل (أشغال شاقة) في رمضان الماضي، وهي بنت لذيذة جدًا».

وتحدثت عن علاقتها بالمخرجة إيناس الدغيدي، قائلة: «إيناس الدغيدي حبيبة قلبي وصديقتي جدًا جدًا، وهي أصدق صديقة، صادقة مع نفسها ومع الآخرين، بني آدمة حقيقية، وأنا وإيناس فينا من بعض».

وبشأن خلافها مع الإعلامية بوسي شلبي، قالت شاهين: «الأصحاب بتختلف ولكن بنتقابل في كل المناسبات، ولو فيه سبب بنتكلم، لا توجد مقاطعة، لكن مش لازم حياتنا تبقى للناس طول الوقت، مش معقول حياتنا 24 ساعة للناس، اختلافي معها إن مش طول الوقت حياتنا تكون على الهواء، ولما تكوني معانا متفتحيش هواء».

وأبدت رأيها في الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، قائلة: «آراؤها مبتعجبنيش متشددة، وأنا مبحبش الآراء المتشددة، عمري ما التقيت بيها شخصيا، ولا عرفتها».

وتطرقت إلى خلافها السابق مع والد عبير الشرقاوي، الفنان جلال الشرقاوي، قائلة: «إحنا اتصالحنا، ووقت الإخوان، كلمني وقال لي: أنتِ بمليون راجل، وأجدع واحدة، وإحنا معاكِ، وانسي القديم وأدار بنفسه ندوة في النقابة لأجلي».