تضامن الغربية: توزيع 1150 كرتونة مواد غذائية على أسر أولى بالرعاية

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، توزيع إحدى الجمعيات الخيرية 1150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز قطور وكفر الزيات والمحلة، وذلك تحت إشراف المديرية برئاسة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن بالغربية.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن ادخال البهجة والسرور عليهم خاصة بالقرى الأكثر احتياجا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا حياة كريمة.

وأكدت وكيل الوزارة، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبدعم اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.

وأشارت إلى أن التوزيع جاء ضمن خطط التعاون بين التضامن والجمعية والممتدة لتنفيذ أنشطة خيرية متعددة لصالح شرائح غير القادرين.