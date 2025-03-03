طلب إحاطة لوزير التموين حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، بالإعلان بشفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين بالدعم وكم عدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالى الـ69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.

وقال فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية، إن وزير التموين أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين، بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلاً: "كيف يتم استبعاد مالكى السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يتملك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم".

وكشف عضو مجلس النواب، أن هناك الملايين من محدودى الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى عبر شركات النقل، مؤكداً أن غالبية هؤلاء المواطنين من خريجى المؤهلات العليا الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمالة لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.

وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور فى ملف من يستحقون الدعم، مشيراً الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة والتى تضمن عدم استعباد أى مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.