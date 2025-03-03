الوكالة الأوروبية للبيئة: نتوقع إخفاق الاتحاد الأوروبي في تحقيق العديد من أهدافه لخفض التلوث بحلول 2030

أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يخفق الاتحاد الأوروبي في تحقيق العديد من أهدافه لخفض التلوث بحلول عام 2030.

ورغم التقدم الذي تم إحرازه من أجل الحد من تلوث الهواء واستخدام المبيدات الحشرية والتخلص من النفايات البلاستيكية في البحر، "من الضروري اتخاذ إجراءات أقوى بكثير" لبلوغ الأهداف المحددة للحد من الضوضاء وإطلاق الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة وتلوث المغذيات وإنتاج النفايات، بحسب ما ورد في بيان صحفي.

ومن جانبها، قالت مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي، جيسيكا روزوال، إن "المواطنين الأوروبيين يريدون هواء ومياها وتربة نظيفة، ومواد كيميائية آمنة، حتى تكون صحتهم وبيئتهم محمية".

وأضافت: "أن التنفيذ الطموح لسياساتنا وفي التوقيت المناسب، هو فقط الذي سيسمح لنا بتوفير بيئة معيشية أفضل للجميع".