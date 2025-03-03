وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده في القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدا

يشارك وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على رأس وفد تونسي، في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرّر عقدها غدا الثلاثاء بالقاهرة، وذلك بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وستخصص هذه القمة، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، لبحث آخر مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات في قطاع غزة والضفّة الغربية، ومن محاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه وذلك من أجل التوصل إلى موقف عربي موحّد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تونس إفريقيا.

وتابع البيان: "ستجدّد تونس بهذه المناسبة موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وسيُجري وزير الخارجية التونسي، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة.



