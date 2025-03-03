زيلينسكي: نهاية الحرب مع روسيا بعيدة للغاية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا "لا يزال بعيدا للغاية"، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأمريكي على الرغم من علاقاته المتوترة في الفترة الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف زيلنسكي "أعتقد أن علاقتنا (مع الولايات المتحدة) ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية"، في إشارة إلى دعم واشنطن خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن زيلينسكي قوله في مؤتمر صحفي باللغة الأوكرانية قبل مغادرته لندن مساء الأحد "أعتقد أن أوكرانيا لديها شراكة قوية بما يكفي مع الولايات المتحدة" للحفاظ على تدفق الدعم.

وكان زيلينسكي متفائلا على الرغم من الاضطرابات الدبلوماسية الأخيرة بين الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا بمعدات عسكرية ومساعدات مالية. ويعد تحول الأحداث غير مرغوب فيه بالنسبة لأوكرانيا، التي يواجه جيشها الضعيف صعوبة في التصدي للقوات الروسية الأقوى.

وقال زيلينسكي في بيان عبر تطبيق تيليجرام، اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 1050 طائرة مسيرة، ونحو 1300 قنبلة انزلاقية، وأكثر من 20 صاروخا خلال هذا الأسبوع وحده.

وتابع زيلينسكي أن أولئك الذين يسعون إلى المفاوضات لا يستهدفون المدنيين بالصواريخ الباليستية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي أن "أوكرانيا تقاتل من أجل الحياة الطبيعية والآمنة التي تستحقها، ومن أجل السلام العادل والموثوق به".

وقال زيلينسكي "إننا نريد أن تنتهي هذه الحرب. لكن روسيا لا تريد ذلك، وتواصل إرهابها الجوي، حيث أطلقت على أوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1050 طائرة مسيرة، ونحو 1300 قنبلة جوية، وأكثر من 20 صاروخا، لتدمير المدن وقتل الأشخاص".

وقال زيلينسكي إن وقف الهجمات الروسية يتطلب وحدة عالمية أكبر.

وأكد زيلينسكي أن "تعزيز دفاعاتنا الجوية، ودعم جيشنا، وضمان توفير ضمانات أمنية فعالة تجعل عودة العدوان الروسي مستحيلة، هذا ما يجب أن نركز عليه. يجب أن تسود العدالة. نحن نؤمن بقوة الوحدة، وسنعمل بالتأكيد على استعادة السلام الدائم".