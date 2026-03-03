محافظ الوادي الجديد: اتخاذ خطوات تنفيذية لوضع حجر الأساس لأول جامعة تكنولوجية بمركز بلاط

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، التنسيق مع الإدارة الصحية بمركز بلاط لتخصيص موقع بديل ونقل محرقة النفايات الطبية وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة. كما أعلنت عن فتح باب تقسيمات الشباب في جميع القرى بالتنسيق مع إدارة التخطيط، مع تحديد الأولويات والضوابط المنظمة، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع حظائر بالتعاون مع مديريتَي الطب البيطري والزراعة.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري مع أهالي قرية ذخيرة عقب مشاركتهم في مائدة الإفطار الرمضاني، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وحامد عبدالله، رئيس مركز بلاط، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضحت المحافظ أنه سيتم دعم الوحدات الصحية بالكوادر الطبية اللازمة من خلال انتداب أطباء من مركز الداخلة للعمل يومين أسبوعيًا لضمان انتظام الخدمة. كما بدأت إجراءات وضع حجر الأساس لإنشاء فصول دراسية تتبع الجامعة في مقر بمدينة الداخلة، واتخاذ خطوات تنفيذية لوضع حجر الأساس لأول جامعة تكنولوجية بمركز بلاط مع تخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة المشروع.

كما سيتم إجراء قرعة تقسيمات العيون السطحية للشباب الأسبوع المقبل لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، وانتداب مأمورية ميدانية لتيسير تقديم خدمات الشهر العقاري والمرور للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهالي.

وأضافت المحافظ أنها ستقوم بمراجعة أسعار القيمة الإيجارية لأراضي المشروعات الزراعية عن طريق مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي خلال الاجتماع القادم، والاستمرار في مبادرة توفيق الأوضاع للمستثمرين، خاصة مزارع النخيل، ورفع كفاءة ملاعب مركز شباب ذخيرة، ودراسة إمكانية استغلال ملعب قديم ليكون حديقة للأطفال.

كما وجهت باستعادة اللودر الخاص بالوحدة المحلية لمركز بلاط من الوحدة المركزية للمعدات الثقيلة، والتعاون مع الإدارة العامة للصرف الزراعي بالداخلة لإزالة مخلفات تطهير المصارف من أراضي بئر 5 بالمركز. كما سيتم دراسة إمكانية تكرار إقامة مجمع الورش الحرفية المنفذ بقرية مرزوق في قرى وأماكن أخرى تتميز بمهن وحرف اقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات المباشرة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز جسور الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، مؤكدةً استمرار التواصل الميداني والاستماع إلى المطالب والاحتياجات على أرض الواقع، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.