 كارلسون: اعتقال عملاء للموساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات وإسرائيل تسعى لضرب إيران ودول الخليج
الثلاثاء 3 مارس 2026 8:19 ص القاهرة
كارلسون: اعتقال عملاء للموساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات وإسرائيل تسعى لضرب إيران ودول الخليج

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 8:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 8:04 ص

قال الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون إن السلطات في قطر والسعودية أوقفت، مساء أمس، من وصفهم بـ"عملاء للموساد" كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في هذين البلدين.

وتساءل كارلسون مستغربا: "لماذا قد تقوم إسرائيل بتنفيذ تفجيرات في دولتين خليجيتين تتعرضان أيضا لهجمات من إيران؟ أليستا في الخندق نفسه؟"، قبل أن يجيب بالنفي.

وأضاف أن الموساد وإسرائيل "يريدان إلحاق الضرر بإيران وقطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت"، معتبرا أنهم "نجحوا في ذلك".

وتأتي تصريحات كارلسون في سياق تصاعد الاتهامات المتبادلة والتوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وسط انخراط غير مباشر لعدد من دول الخليج في الحرب.


