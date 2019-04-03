قلق بريطاني فرنسي ألماني من الأنشطة الإيرانية المتعلقة بالصواريخ

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها إزاء "تزايد الأنشطة" في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وذلك في خطاب أرسلته الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء وأطلعت علية وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار سفراء الدول الأوروبية الثلاث لدى الأمم المتحدة إلى تقارير عن نشاط "يتعارض" مع قرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني.

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق النووي في عام 2015 لوضع البرنامج النووي الإيراني تحت قيود شديدة ومراقبة طويلة الأمد، لمنع طهران من استخدام اليورانيوم أو البلوتونيوم لتطوير أسلحة نووية.

وبموجب الاتفاق الذي شمل في الأصل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، تم في المقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الاقتصاد الإيراني، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي.

وطلب السفراء الثلاثة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير "كامل وشامل" عن الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية في تقريره القادم إلى مجلس الأمن الدولي.