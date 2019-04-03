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وفد من البرلمان الروسي يزور كوريا الشمالية خلال أبريل الجاري

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 9:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أبريل 2019 - 9:52 م

قال نائب رئيس الدوما الروسي إيفان ميلنيكوف، اليوم الأربعاء، إن وفدا من البرلمان الروسي (الدوما) سيزور كوريا الشمالية في الفترة بين 12 و16 من أبريل الجاري.

وأضاف ميلنيكوف -حسب وكالة أنباء "تاس"- أنه يتم تشكيل وفد سيتضمن أعضاء من كل الفصائل الحزبية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد ترأس زعيم حزب "روسيا متحدة" سيرجي نيفيروف للوفد.

وذكر ميلينكوف أن "الدعوة تغطي الفترة بين 11 إلى 19 أبريل لكن نتوقع أن تحدث الزيارة في الفترة بين 12 و16 أبريل لأن الدوما سيتلقى تقريرا عن نشاطات الحكومة يوم 17 أبريل"، ما يتطلب حضور كل النواب.

وكان مساعد الرئاسة الروسية "الكرملين" يوري أوشاكوف قد صرح، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن موسكو في انتظار رد كوريا الشمالية على دعوة زعيمها كيم جونج-أون لزيارة روسيا.


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