الرئيس اللبناني يبحث مع وزير خارجية فنزويلا العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم الأربعاء، مباحثات مع وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا الذي يزور لبنان حاليًا، تناولت الأوضاع الراهنة في فنزويلا، كما نقل الوزير إلى عون رسالة من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما تم خلال اللقاء التداول في العلاقات الثنائية اللبنانية - الفنزويلية، وأوضاع اللبنانيين والفنزويليين الذين ينحدرون من أصل لبناني ودورهم في الحياة العامة في فنزويلا.

وأجرى وزير خارجية فنزويلا مباحثات مماثلة في لقاء منفصل مع نظيره اللبناني جبران باسيل بمقر وزارة الخارجية اللبنانية، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وأوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا.