«سالفيني» يقود حملة اليمينيين المتطرفين لانتخابات البرلمان الأوروبي بميلانو

يطلق وزير الداخلية الإيطالي المتشدد نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني، الأسبوع المقبل، حملته للانتخابات الأوروبية مع زملائه من ساسة اليمين المتطرف الشعبويين في أوروبا.

وسوف يشارك ممثلون لحزب الحرية اليميني المتطرف النمساوي، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أيضا، في الحملة الانتخابية المقررة في 8 أبريل في ميلانو، حسبما قال مسؤولون من الحزبين، اليوم الأربعاء.

وأعلن حزب سالفيني "حزب الرابطة" اليميني المتطرف أمس الثلاثاء أنه من المتوقع أن يقدم سالفيني مقترحات من أجل "أوروبا ذات المنطق السليم ".

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا"، ستشمل هذه المقترحات إنهاء تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا، والدفاع عن القيم المسيحية، وسياسة هجرة أوروبية أكثر تشددا دون إعادة توزيع المهاجرين داخل التكتل، وفرض قيود على سلطة بروكسل في إملاء السياسة الاقتصادية على الدول الأعضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب زعيمة المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان "التجمع الوطني" وأيضا "حزب الشعب الدنماركي" المناهض للهجرة و"حزب الفنلنديين" سوف يشاركون في المؤتمر الذي يستضيفه سالفيني.

وقال نائب المستشار النمساوي زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه، اليوم الأربعاء، في فيينا إن الاجتماع له "هدف واضح" هو تحويل المجموعات الثلاثة اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي الموجودة اليوم في البرلمان الأوروبي إلى مجموعة واحدة ، مضيفا أنه لن يحضر.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا يورج مويتن، وهو أيضا مرشح الحزب الأول في انتخابات الاتحاد الأوروبي، إنه يأمل في تشكيل تجمع يميني كبير بعد الانتخابات يضم حزب الحرية النمساوي، وحزب الرابطة الإيطالي والعديد من أحزاب دول الشمال.