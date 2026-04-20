يواصل نادي الهلال السعودي تحركاته لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات قريبًا من التعاقد مع صفقة بارزة على مستوى حراسة المرمى.

وكشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام الهلال بضم الحارس البرازيلي إيدرسون، لاعب فنربخشة، والذي سبق له تمثيل مانشستر سيتي، في خطوة تهدف لدعم الفريق بعنصر خبرة دولية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تعرض الحارس لانتقادات قوية مؤخرًا، عقب خطأ مؤثر خلال مواجهة فريقه أمام تشايكور ريزيسبور في الدوري التركي، تسبب في فقدان نقاط مهمة ضمن سباق المنافسة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة فنربخشة لا تمانع رحيل اللاعب في حال تلقي عرض رسمي مناسب، خاصة مع تصاعد الضغط الجماهيري، حيث حددت قيمة الصفقة ما بين 15 و20 مليون يورو للتخلي عن خدماته.