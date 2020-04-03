أكثر مطارات أوروبا ازدحاما يغلق أحد مدرجيه لانخفاض عدد الرحلات

من المقرر أن يغلق مطار هيثرو في لندن يوم الاثنين المقبل أحد مدرجيه الاثنين بعد انخفاض أعداد الرحلات الجوية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" البريطانية عن المتحدث باسم أكبر مطار في أوروبا قوله مساء الخميس "إن الأمر يتعلق بزيادة المرونة والأمن للموظفين والركاب والبضائع خلال تفشي مرض "كوفيد 19".

وأضاف المتحدث أن المطار سيظل مفتوحا حتى لو كان انخفاض عدد الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم كبيرا، حسبما أفادت وكالة برس أسوسيشن .

وذكرت رسالة صادرة عن مسؤولي مطار هيثرو في 27 مارس الماضي أن المطار توقع زيادة بنسبة 53 بالمئة في حركة البضائع الأسبوعية حيث وضعت الأولوية لرحلات للإمدادات الطبية.

وقال مطار هيثرو عبر تويتر يوم الخميس "في حين لا يزال هناك قيود على سفر كثير من الركاب، إلا أننا سنستمر في لعب دور رئيسي في الحفاظ على سلامة سلسلة التوريد في المملكة المتحدة".