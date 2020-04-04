 مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو وصلاح في قائمة الأفضل خلال آخر 6 شهور

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية قائمة بأفضل اللاعبين على مستوى العالم في آخر 6 أشهر.

المنهجية التي استخدمها المعهد في تحديد هذه المراكز، هي منهجية معينة للتحليلات، استنادًا للبيانات الموجودة في موقع«optapro»، وتعتمد الدراسة بشكل أساسي على 6عوامل في كرة القدم، وهي، استرداد الكرات، الدقة، صناعة الفرص، بورصة اللاعب أو العروض المطروحة للاعب «مدى ارتباط اسمه بسوق الانتقالات»، مساهمات اللاعب الإيجابية مع الفريق، العقوبات التي تحصل عليها اللاعب.

القائمة شهدت تواجد كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الأول كأفضل لاعب كرة قدم في آخر 6 أشهر، برصيد "91" نقطة.

فيما شهت تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في المركز التاسع برصيد "88.1" نقطة، بينما تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في المركز 14 برصيد "87.6" نقطة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز 15، برصيد "87.1" نقطة.

قائمة الـ10 لاعبين الأوائل شهدت تواجد أكثر للاعبي الدوري الفرنسي، بواقع 5 لاعبين جميعهم من باريس سان جيرمان، الفرنسي.

وفقًا لهذه القائمة فإن أول ثلاثة لاعبين جميعهم من باريس سان جيرمان. كيليان مابي وماركو فيراتي وبريسنل كيمبيمبي، فيما تواجد أنخيل دي ماريا في المركز السادس، ونيمار جونيور في المركز السابع رفقة الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

الدوري الإنجليزي كان ثاني أكثر الفرق تواجدًا في أول 10 لاعبين بعد باريس سان جيرمان، حيث احتل الهولندي جو جوميز المركز الرابع، ثم فيرجيل فان دايك.

على الجانب الآخر فإن الدوري الإسباني اكتفى بتواجد لاعبين فقط، هما ميسي وتوني كروس الذي جاء في المركز العاشر رفقة دافيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ والممثل الوحيد للدوري الألماني في العشرة الأوائل.

من جانبه اكتفيا الدوريان الإيطالي والألماني، بلاعب واحد في أول 10 لاعبين، حيث يأتي جوزيب اليشيتش، مهاجام أتلانتا الإيطالي، في المركز الرابع فيما احتل دافيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونيخ المركز العاشر.

الترتيب النهائي:

1- كليان مبابي

2- بيرسيل كيمبيمبي

3- ماركو فيراتي.

4- جو جوميز و جوسيب اليشيتش.

6- أنخيل دي ماريا.

7-نيمار دا سيلفا و فيرجيل فان دايك.

9-ليونيل ميسي.

10-ديفيد ألابا وتوني كروس.