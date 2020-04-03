الرئيس الجزائري يصدر مرسوما يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين ترشيدا للإنفاق العام

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما يمنع بموجبه تبادل الهدايا بين المسؤولين وتحويل تلك التي يتلقاها ممثلو الدولة خارج البلاد للمتاحف ومديرية الجمارك، اذا تجاوزت قيمتها 500 دولار.

ويتزامن هذا المرسوم مع قرارات أخرى للرئيس تبون بهدف ترشيد الانفاق العام، لمواجهة تراجع ايرادات البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويحدد المرسوم الرئاسي الذي كشف عنه اليوم الجمعة، الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود الأجنبية المتواجدة في مهمة إلى الجزائر، وكذا تحديد القيمة المادية الدنيا التي تجعلها تخـضع لأحكام المرسوم.

أما فيما يتعلق بالهدايا الممنوحة للمسؤولين الأجانب الموفدين في مهمة بالجزائر، فإن المرسوم يلزم بأن لا تتجاوز قيمتها 500 دولار، وأن تكون من الأعمال الفنية أو الثقافية أو الأدبية أو الحرفية المصنوعة محليا.