أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.

كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن نتنياهو سيشكل مجلسا سياسيا مصغرا يضم وزيري الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب، بعد انسحاب كل من بيني جانتس وجادي آيزنكوت.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام لمجلس الحرب، نتنياهو أبلغ الوزراء بهذا وقال لهم: "مجلس الحرب ملغي"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وكان الكابينت السياسي والأمني بحث خطوات من شأنها تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر، كما بحث سلسلة من الخطوات التي ستتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد إسرائيل في المحافل الدولية