مقتل شخصين وإصابة ثالث في مبنى سكني في فنلندا

ذكرت تقارير إعلامية في فنلندا أن شخصين لقيا حتفهما وأُصِيْب ثالث داخل مبنى سكني في مدينة تروكو الواقعة على الساحل الجنوب غربي للبلاد ليلة الجمعة/السبت الماضية.

وأوضحت محطة "واي إل إي" ووكالة أنباء "تي تي" أن الشرطة تجري تحقيقا مع شخص/30 عاما/ ألقت القبض عليه في مكان الحادث.

وكان قد تم استدعاء الشرطة للحضور إلى المنزل ليلة أمس بعدما أبلغ جيران عن سماع صوت طلقات رصاص، وفي مكان الحادث عثرت الشرطة على جثتين بالإضافة إلى شخص ثالث مصاب، وألقت الشرطة القبض على الجاني المحتمل داخل المنزل.

وتولت الشرطة التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم القتل والشروع في قتل.

وحسب أول بيان، فإن المحققين يفترضون إطلاق الرصاص عدة مرات، ولا يزال من غير المعروف بعد أعمار الضحايا ولا علاقتهم ببعضهم البعض وبالجاني المحتمل كما لا يزال دافع الجريمة غير معروف أيضا.