وزير خارجية اليابان يجدد تعهده بدعم أوكرانيا

أجرى وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشي محادثات مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس السبت، مؤكدا له "إصرار طوكيو الراسخ" على مساعدة أوكرانيا، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وخلال اجتماعهما في العاصمة البولندية وارسو، قال هاياشي إن بلاه تقف إلى جانب الشعب الأوكراني ومستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الغزو الروسي، طبقا لما ذكرته وزارة الخارجية.

ونقلت الوزارة عن هاياشي قوله إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك "بشكل موحد وبإصرار" ضد روسيا، التي غزت أوكرانيا، قبل أكثر من شهر.

وقال كوليبا، الذي تلقى رسوما من أطفال يابانيين، يأملون في تحقيق السلام في أوكرانيا كهدية ، ردا على ذلك إن بلاده تقدر دعم اليابان والعقوبات المفروضة على روسيا، حسب الوزارة.

وكان هاياشي قد وصل إلى بولندا في وقت سابق أمس، كمبعوث خاص لرئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، مع خطة لنقل الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان، على متن طائرة حكومية ، فيما يستكمل رحلته التي تستمر خمسة أيام.

وفي أعقاب اجتماعه مع كوليبا، زار هاياشي مأوى للاجئين الأوكرانيين في وارسو، حيث علم منهم طبيعة المساعدات التي يسعون للحصول عليها.

وتهدف زيارة هاياشي لإظهار التزام اليابان بالجهود الدولية لمساعدة أوكرانيا وبولندا، التي استقبلت أكثر من 2.3 مليون لاجئي من الدولة التي تمزقها الحرب.