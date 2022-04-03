مئات المسلمين يتجمعون للإفطار في تايمز سكوير

تجمع مئات المسلمين في تايمز سكوير يوم السبت للاحتفال ببداية شهر رمضان.



ويصوم المسلمين عادة في شهر رمضان من شروق الشمس إلى غروبها كل يوم خلال الشهر.



وفي هذا التحمع تم توزيع 1500 وجبة في في وقت المغرب تمهيدا للإفطار.



"بالنسبة للمسلمين ، لا يتعلق الأمر بالصوم فقط حتى نفهم شعور الفقراء ولكنهم يصومون حتى يتمكنوا تقربا لله، يقول أحد المشاركين بالإفطار الجماعي



ويضيف أنه في صلاة التراويح الإسلامية يتم قراءة أجزاء من القرآن كل يوم خلال شهر رمضان حتى اكتماله.



وأشار "نحن هنا لشرح ديننا لكل من لا يعرفون ما هو الإسلام". "الإسلام هو دين السلام."



الوحدة والدعوة إلى اللاعنف ، رسالة مشتركة من قبل جميع الأشخاص الذين تحدثوا إلى شبكة سي بي إس في هذا التقرير.



وقال أحد المشاركين أيضا "هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام". "هناك متطرفون في جميع الثقافات ، وجميع الأديان ، وهذه المجموعات الصغيرة من الناس لا تمثل الأغلبية ... نحن نشجع على الصلاة ، والصيام ، والقيام بالأعمال الصالحة ، والتصدق."



المصدر: cbs news الأمريكية