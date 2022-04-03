

قال الفنان أمير كرارة، إن علاقته متقاربة جدًا مع أخيه أحمد كرارة، مجيبًا عن سبب عدم استعانته بأخيه في أي من الأعمال الفنية التي قدمها: «اللي بعمله جدعنة مع أخويا، هو مقتنع إن ده صح، وشغال كويس وجاله مسلسلات كتير».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الاستعانة بأخيه في أحد الأعمال الفنية غير صحيح، معقبًا: «مينفعش مش صح، هو يكون لوحده وأنا لوحدي».



ولفت إلى أنه يتمنى أن ينجح أخوه أكثر من النجاح الذي حققه بمليون مرة، مؤكدًا أنهما يعملان معًا في أعمال أخرى بخلاف الفن، ويكون فيها أخوه أحمد المسؤول عنها وليس هو.



وأكد أن أخاه الكبير «أحمد» محبب إلى قلبه، متابعًا: «في حتة التمثيل هو مقتنع إننا منشتغلش مع بعض وعمره ما طلبها مني، هو راجل فاهم ومقتنع إنه مش عاوز يطلع معايا، وفي ممثلين كتير إخواتهم مبيمثلوش معاهم».



وأشار إلى أنه سأل عن اسم شاب قدم دورًا جيدًا جدًا بمسلسل «الاختيار» العام الماضي، ثم اتضح له أنه ابن الفنان خالد النبوي، متسائلًا: «خالد النبوي ممثل واسم ونجم كبير وعبقري، مكانش ياخد ابنه معاه في فيلم ومسلسل؟».



وتابع: «خالد النبوي بيفكر صح وبيخاف على مهنته واسمه، وإن ابنه يشق طريقه ويشتغل لوحده، هو مبسوط إن ابنه راجل واعتمد على نفسه، وفي المقابل قدم عملًا العام الماضي كل الناس اتكلمت عنه، هل مش مبسوط؟ أكيد مبسوط».



وتوجه برسالة إلى أخيه: «اشتغل يا أحمد لوحدك وامشي في طريق لوحدك، أنا أنصحه في حاجات في الفن، هو أكبر مني سنًا لكن أنا أكثر منه خبرة، هو مش متضايق من عدم استعانتي به، عارف إن اللي بعمله صح له هو، لو اشتغل معايا كان ممكن يتأذى وميشتغلش تاني.. هيقولوا أخوه اللي مشغله».