مسؤول روسي: جاهزية بولندا لنشر النووي على أراضيها استفزاز ومحاولة إظهار الولاء لأمريكا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إنّ التصريحات البولندية بشأن جاهزية البلاد لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها ليست لها أي صلة بأمن الدولة.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، إنّ التصريحات البولندية بشأن جاهزية البلاد لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها ليست لها أي صلة بأمن الدولة.

وكتب سلوتسكي في صفحته على «تلجرام»، اليوم الأحد: «قال نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي المعروف بمعاداته لروسيا، إن بولندا منفتحة على نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها.. في الوقت نفسه ذكر أن مثل هذه المسألة لا يتم النظر فيها حاليا، مشيرا إلى أن كل شيء قد يتغير قريبا».

وأضاف: «مثل تلك التصريحات لا علاقة لها بأمن بلاده، لكنها تهدف إلى إظهار ولائه للولايات المتحدة».

وعبر عن اعتقاده أن واشنطن جاهزة في سعيها للاستفادة لاستفزازات متهورة يمكن أن تهدد ليس روسيا فحسب بل أوروبا بأسرها، وفق تعبيره.

وتابع: «أود أن أذكر هنا أن التوتر في القارة الأوروبية بدأ في النمو بما في ذلك بعد نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا وهي الخطوة التي لم يكن لها في ذلك الوقت أي أساس موضوعي، باستثناء تحريك الأسلحة الأمريكية إلى الحدود الروسية».

وأعلن نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، سابقا في حديثه لصحيفة Welt am Sonntag أن بلاده جاهزة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها، الأمر الذي قد يعزز ردع روسيا بشكل جدي.