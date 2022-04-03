ثمانية قتلى على الأقل جراء عواصف في البرازيل

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لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء عواصف عاتية ضربت البرازيل.

وقد لقي ستة أشخاص حتفهم في باراتي، غربي ريو دي جانيرو، عندما دمر انهيار أرضي عدة منازل على الشاطئ إثر هطول أمطار غزيرة حسبما أفادت بوابة الأخبار البرازيلية جي 1 اليوم السبت.

وتوفي شخصان آخران في بلدة أنجرا دوس ريس الساحلية شمالي ريو.

وما يزال 13 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

هطلت الأمطار الغزيرة مؤخرا في المنطقة المحيطة بريو دي جانيرو.

وكان 200 شخص لقوا حتفهم نهاية شباط/ فبراير الماضي إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات التي ضربت بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو.

وأصبح ما يقرب من ألف شخص بلا مأوى.